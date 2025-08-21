الجمعة 22 أغسطس 2025
حالة الطقس غدا، نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة واضطراب الملاحة بخليج السويس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح، غدًا، يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

