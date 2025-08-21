أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين

يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ويظل جنوب البلاد تحت تأثير امتداد الفاصل المدارى، حيث تشهد بعض المدن سقوطًا للأمطار الرعدية.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلًا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء.

رذاذ خفيف وغير مؤثر على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الاحمر وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على شواطئ " العلمين، مطروح، الاسكندرية،كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط"، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر.



درجات الحرارة اليوم الخميس

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.