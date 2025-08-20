الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

الأغذية العالمي: سوء التغذية قاتل صامت يفتك بأهالي غزة، وتجاوزنا مستويات الطوارئ

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، إن سوء التغذية في قطاع غزة يتزايد ويعتبر "القاتل الصامت".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ ونحتاج إلى وصول آمن لتقديم المساعدات.. العائلات في القطاع لا تواجه الجوع فقط بل الموت جوعا".

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

واستشهد 22 فلسطيني و49 جريحا من منتظري المساعدات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.


2018 شهيدا من منظري المساعدات في غزة

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

