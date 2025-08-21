الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمد كمال،
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نجلاء من سوهاج، قالت فيه: "ابني دايمًا بيتخانق مع أخواته البنات، وبدعي عليه ومش عارفة أتعامل معاه"، مؤكدًا أن الدعاء على الأبناء غير جائز شرعًا، ومشدّدًا على أن الأمر يحتاج إلى توجيه وتربية حسنة، لا إلى لعن ودعاء بالسوء.

 

أمين الفتوى للأمهات: بلاش تدعوا على أولادكم

وقال الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "نحن نوجه رسالة لكل الأمهات والسيدات: بلاش تدعوا على أولادكم، سيدنا النبي ﷺ قال: لا تدعوا على أولادكم، ولا على أموالكم، ولا على أنفسكم، قد يستجيب الله في لحظة، وتندمين ندمًا شديدًا لا ينفع معه شيء."

 

الدعاء بالصلاح للأبناء 

ودعا إلى تغيير هذه الثقافة المنتشرة بالدعاء على الأبناء، واستبدالها بدعاء بالهداية والصلاح، مثل: "اللهم اهده، اللهم اجعله من الصالحين، ومن القانتين"، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة والتفاهم الهادئ مع الأبناء يكون له أثر كبير في تعديل السلوك، لا سيما حين يشعر الابن بمحبة الأم واهتمامها.

كما أشار إلى أن الأسلوب الحسن في الحديث مع الأبناء يمكن أن يؤثر فيهم تأثيرًا إيجابيًا، قائلًا: "لما الأم تقول لابنها بهدوء: يا محمد، اللي بتعمله غلط، ومينفعش تتعامل كده مع إخواتك، ده بيخلّي الولد يسمع ويستجيب."

ونصح الشيخ محمد كمال، الأمهات قائلًا: "عودوا إلى الدعاء الطيب لأولادكم كما كانت الأمهات قديمًا يفعلن.. فكان الله يفتح عليهم أبواب الخير ببركة هذا الدعاء، ولا زال الدعاء الصالح بابًا للبركة والنجاح". 

دعاء الأم دعاء الأم على أولادها أمين الفتوي دار الإفتاء فتاوي الناس قناة الناس

