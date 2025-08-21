الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تحصد المراكز المتقدمة في "مهرجان طرب الأول" للجامعات المصرية

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة في مهرجان طرب
 حصدت جامعة القاهرة، المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية في "مهرجان طرب الأول" الذى عقد بجامعة السويس، بمشاركة 18 جامعة مصرية، وحصدت جامعة القاهرة المراكز الأولى فى الغناء الجماعى والكورال، والصولو، والغناء والعزف الفردي.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، أن ما حققه طلاب جامعة القاهرة من تفوق فى المهرجان، نتاج جهود متواصلة تبذلها الجامعة لتشجيع المواهب واكتشافها ورعاية إبداعاتهم وتحفيزهم للمشاركة فى مختلف المسابقات.

وقال عبدالصادق إن الجامعة تمثل ساحة للإبداع والإبتكار، وتمنح أبناءها الموهوبين كافة الدعم والإمكانات التي تؤهلهم للتميز والتفوق فى مختلف المسابقات على المستويات المحلية والدولية.

الفوز في المسابقات الفنية والثقافية والرياضية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد على ضرورة رعاية الموهوبين ورعايتهم رعاية كاملة، وتحفيزهم على المنافسة فى مختلف المجالات وهم مؤهلون للتفوق والفوز في المسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

أسماء طلاب جامعة القاهرة الفائزين بمهرجان طرب الأول

وفاز الطالب مؤمن عادل إبرهيم (تمريض) بالمركز الأول غناء فردى "شباب"،والطالبة سهيلة محمد صابر(آداب) اول غناء فردى" بنات"، والطالب كامل محمد كمال(الحاسبات والذكاء الاصطناعي) الأول عزف فردى، والطالب زياد إبراهيم محمد(حقوق)، الثانى عزف فردى.

وأشرف على مشاركة طلاب جامعة القاهرة فى المهرجان الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة استاذ فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وحضر حفل ختام المهرجان محافظ السويس، ورئيسا جامعتي السويس وقناة السويس، ومستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية.

