وزير البترول يبحث مع محافظ السويس دعم شركات التكرير لرفع إنتاجيتها

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل زيارته لمحافظة السويس، مع اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لقاءً مشتركًا بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع البترول والمحافظة في العديد من المجالات.

زيارة وزير البترول إلى محافظة السويس لدعم شركات التكرير

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الهام الذي تضطلع به محافظة السويس بما تضمه من قلاع صناعية بترولية، في مشروعات المحور الثاني من استراتيجية الوزارة والخاص بتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول والبتروكيماويات والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن هدف زيارته للسويس هو دعم شركات التكرير والعاملين بها، وتوفير أوجه الدعم اللازم لمواصلة الانطلاق وتحقيق رؤية الوزارة الطموحة علي المدي المتوسط للعمل بكفاءة إنتاجية تصل إلى 100% بمعامل التكرير، بما يعظم الاستفادة من الطاقات المتاحة ويحقق مردودًا للاقتصاد القومي وللمحافظة، مؤكدا علي أهمية الالتزام داخل الشركات بمحور السلامة وحماية البيئة كأحد الثوابت الأساسية في استراتيجية الوزارة.

قطاع البترول والمشاركة الفعالة في مشروعات المشاركة المجتمعية

وفي إطار الدور المجتمعي، أوضح الوزير، أن قطاع البترول ساهم خلال العامين الماضيين بما يقرب من 30 مليون جنيه في مشروعات المشاركة المجتمعية لدعم المجتمع السويسي، مؤكدًا تطلع الوزارة للتنسيق الكامل مع محافظة السويس من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول، لتوجيه هذه المساهمات نحو الأولويات التي تحددها المحافظة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطن السويسي.

وأوضح الوزير بأن المساهمات شملت دعم مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب مبادرات موجهة لذوي الهمم، بما يعكس التزام قطاع البترول بمسئوليته تجاه المجتمع المحلي المحيط.

من جانبه أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من مركز السويس - ألمانيا للخام، لتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع وزارة البترول لتأهيل كوادر فنية.

وأشاد المحافظ بالدور الهام لشركات تسويق المنتجات البترولية التابعة للدولة في منظومة محطات الوقود، معربا عن استعداد المحافظة للتعاون مع شركات مصر للبترول والتعاون والوطنية في إقامة محطات حديثة علي أرض السويس ودعمها بمراكز الخدمة المتنوعة ذات العلامات التجارية.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

