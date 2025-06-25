ستاد القاهرة يتصدر ترند "إكس" بسبب جماهير الأهلي

الأهلي، تصدر ستاد القاهرة محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بسبب الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الأهلي في مباراة الفريق أمام بورتو، والتي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات كاس العالم للأندية والتي تقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحضور الجماهيري الكبير للنادي الأهلي في ملعب ميتلايف بمدينة نيو جيرسي ربطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتواجد جماهير الأحمر في ستاد القاهرة.

وأكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكس أنه ليس استاد القاهرة ولكن هذه هي جماهير الأهلي في ملعب ميتلايف.

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أعظم مقطع ستشاهده اليوم!



يا عالم هل هذا الأمر طبيعي؟



المباراة في أمريكا.. جمهور الاهلي يكتسح الملعب!



والتزام مذهل للغاية باللون الأحمر، وكأن اللقاء في استاد القاهرة!



اقسم بالله شيء خيالي ومبهر، شعبية جارفة!



تأكدت بإن هذا شعب الاهلي وليس جمهور! ♥️😰 pic.twitter.com/klLoHsWIvz — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) June 24, 2025

دي مش امريكا ده استاد القاهرة 😦❤️ pic.twitter.com/1Iqwfw1Xii — Drnada Mhmad (@DrnadaMhmad) June 24, 2025

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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