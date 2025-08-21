الخميس 21 أغسطس 2025
أرملة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

رزاق لاعب الزمالك
رزاق لاعب الزمالك السابق، فيتو

فجرت زوجة المهاجم الدولي البنيني الراحل رزاق أوموتويوسي، نجم الزمالك والنصر السعودي السابق، بعض التفاصيل الخاصة بوفاته.

وفارق رزاق الحياة أمس الأول الثلاثاء، عن عمر يناهز 39 عاما في خبر صادم ترك ردود فعل واسعة، خاصة أن اللاعب البنيني دافع عن ألوان عدة أندية خلال رحلته الكروية على رأسها النصر السعودي موسم 2008 – 2009 بجانب الزمالك المصري في الفترة بين 2011 إلى 2014.

ولعب أيضا رزاق بقميص أولمبيك أسفي والنادي القنيطري في الدوري المغربي بخلاف تجربته مع ميتز الفرنسي وعدة أندية في بنين وغانا.

زوجة رزاق تكشف تفاصيل وفاته المفاجئ

وتحدثت زوجة رزاق لوسائل إعلام محلية حول كواليس الأيام الأخيرة للنجم البنيني قبل رحيله، مؤكدة أن الأخير عانى من الاكتئاب بسبب الإفلاس والمشاكل المالية التي تعرض لها.

وأكدت أن رزاق تلقى صدمة قوية بوفاة شقيقته يوم 1 أغسطس الجاري، ودخل في حالة نفسية سيئة للغاية، كما أنه تعرض لوعكة صحية شديدة واستدعى الممرضة إلى منزله للعلاج.

وأوضحت أن الأخير تعرض لنوبة تشنجات مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى خاص مجاور لمنزله، ولكن التشنجات عادت مرة أخرى بعد توقفها، كما أنه "عض لسانه" ما أدى إلى إصابته بمتاعب صحية والخضوع لجراحة لتقطيب اللسان.

