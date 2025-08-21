في زيارة مفاجئة لـ" حميات المنصورة"، وكيل صحة الدقهلية يستمع للمرضى ويتابع سير العمل

قام، اليوم الخميس، الدكتور محمد حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى حميات المنصورة، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد العيادات الخارجية، حيث لاحظ عدم وجود عيادة للباطنة، ووجه بسرعة تخصيص عيادة لتلبية احتياجات المرضى، مؤكدًا أن توفير التخصصات المختلفة يساهم في تخفيف الأعباء عن المترددين.

ثم توجه إلى الصيدلية ولاحظ وجود بعض النواقص في الأدوية الأساسية، مشددًا على سرعة توفيرها وتحديث المخزون الاستراتيجى بشكل دوري بما يضمن استمرارية الخدمة العلاجية وعدم تأثر المرضى بأي عجز دوائي.

زيادة عدد الأسرة من 4 إلى 10 أسرة

وخلال جولته بقسم العناية المركزة، وجّه بزيادة عدد الأسرة من 4 إلى 10 أسرة لمواجهة الاحتياجات المتنامية للحالات الحرجة، مع التشديد على رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر التمريضية اللازمة.

كما شملت الجولة تفقد الاستقبال، وصالة الغسيل الكلوي المخصصة لمرضى فيروس سي ونقص المناعة المكتسبة.

حضر وكيل الوزارة إحدى جلسات التشخيص عن بُعد بمستشفى حميات المنصورة حيث تصادف خلال المرور تقديم جلسة تشخيص عن بعد فى مجال الصيلية الإكلينكية.

وأشاد بالفريق الطبي القائم على تقديمها، مثمنًا ما يبذلونه من جهد متميز وتعد المستشفى مقدم خدمة فى مجال الحميات والصديلية الاكلينية ونقص الممناعة المكتسبة ومتلقى خدمة حسب احتياج الحالات فى الاقسام الداخلية بمتوسط 100 حالة شهريًا

تفقد غرفة العقر والحديقة الملحقة بالمستشفى

كما تفقد غرفة العقر والحديقة الملحقة بالمستشفى، موجها مدير المستشفى بإعداد خطة عمل لتطوير المستشفى ودعم قدرتها على استيعاب الحالات المتزايدة.

ووجّه باستغلالها على النحو الآمثل لخدمة المترددين، حيث أكد أن تطوير مستشفى الحميات بالمنصورة يأتي في صدارة أولويات المديرية، باعتبارها صرحا طبيًا مهمًا في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل رعاية ممكنة وتطبيق معايير الجودة في مختلف أقسام المستشفيات.

واختتم الجزار زيارته بالاستماع إلى آراء عدد من المترددين على المستشفى، حيث ناقش معهم مستوى الخدمة الطبية المقدمة، واطمأن على سير العمل داخل الأقسام المختلفة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الزيارات المفاجئة هو الوقوف على أرض الواقع ومتابعة الاحتياجات الفعلية للمرضى، والعمل على حل أي معوقات بشكل فوري.

يذكر أن مستشفى حميات المنصورة واحدة من أهم الصروح الطبية المتخصصة في تقديم خدمات علاجية لمصابي الأمراض المعدية والفيروسية بمحافظة الدقهلية. تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 65 سريرًا، منها 4 أسرة عناية مركزة، وتضم أقسامًا متخصصة تشمل العيادات الخارجية، الاستقبال، العناية المركزة، صالة الغسيل الكلوي لمرضى المناعة المكتسبة، والصيدلية، إلى جانب غرفة التليميديسين للاستشارات الطبية عن بُعد.وتخدم المستشفى آلاف المرضى سنويًا من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، حيث تعد مركزًا رئيسيًا للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة المرتبطة بالأمراض المتوطنة والفيروسية.

رافق وكيل الوزارة في الجولة فريق المتابعة والمكتب الفني، كما حضر الزيارة الميدانية الدكتور محمد الرفاعي مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون له.

