الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في زيارة مفاجئة لـ" حميات المنصورة"، وكيل صحة الدقهلية يستمع للمرضى ويتابع سير العمل

جانب من الجولة. فيتو
جانب من الجولة. فيتو

 قام، اليوم الخميس، الدكتور محمد حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى حميات المنصورة، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد العيادات الخارجية، حيث لاحظ عدم وجود عيادة للباطنة، ووجه بسرعة تخصيص عيادة لتلبية احتياجات المرضى، مؤكدًا أن توفير التخصصات المختلفة يساهم في تخفيف الأعباء عن المترددين.

ثم توجه إلى الصيدلية ولاحظ وجود بعض النواقص في الأدوية الأساسية، مشددًا على سرعة توفيرها وتحديث المخزون الاستراتيجى بشكل دوري بما يضمن استمرارية الخدمة العلاجية وعدم تأثر المرضى بأي عجز دوائي.

زيادة عدد الأسرة من 4 إلى 10 أسرة

وخلال جولته بقسم العناية المركزة، وجّه بزيادة عدد الأسرة من 4 إلى 10 أسرة لمواجهة الاحتياجات المتنامية للحالات الحرجة، مع التشديد على رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر التمريضية اللازمة. 

كما شملت الجولة تفقد الاستقبال، وصالة الغسيل الكلوي المخصصة لمرضى فيروس سي ونقص المناعة المكتسبة.

حضر وكيل الوزارة إحدى جلسات التشخيص عن بُعد بمستشفى حميات المنصورة حيث تصادف خلال المرور تقديم جلسة تشخيص عن بعد  فى مجال الصيلية الإكلينكية.

وأشاد بالفريق الطبي القائم على تقديمها، مثمنًا ما يبذلونه من جهد متميز وتعد المستشفى مقدم خدمة فى مجال الحميات والصديلية الاكلينية ونقص الممناعة المكتسبة ومتلقى خدمة حسب احتياج الحالات فى الاقسام الداخلية  بمتوسط 100 حالة شهريًا

 

تفقد غرفة العقر والحديقة الملحقة بالمستشفى

كما تفقد غرفة العقر والحديقة الملحقة بالمستشفى، موجها مدير المستشفى بإعداد خطة عمل لتطوير المستشفى ودعم قدرتها على استيعاب الحالات المتزايدة. 

ووجّه باستغلالها على النحو الآمثل لخدمة المترددين،  حيث أكد أن تطوير مستشفى الحميات بالمنصورة يأتي في صدارة أولويات المديرية، باعتبارها صرحا طبيًا مهمًا في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل رعاية ممكنة وتطبيق معايير الجودة في مختلف أقسام المستشفيات.

واختتم  الجزار زيارته بالاستماع إلى آراء  عدد من المترددين على المستشفى، حيث ناقش معهم مستوى الخدمة الطبية المقدمة، واطمأن على سير العمل داخل الأقسام المختلفة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الزيارات المفاجئة هو الوقوف على أرض الواقع ومتابعة الاحتياجات الفعلية للمرضى، والعمل على حل أي معوقات بشكل فوري.

يذكر أن مستشفى حميات المنصورة واحدة من أهم الصروح الطبية المتخصصة في تقديم خدمات علاجية لمصابي الأمراض المعدية والفيروسية بمحافظة الدقهلية. تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 65 سريرًا، منها 4 أسرة عناية مركزة، وتضم أقسامًا متخصصة تشمل العيادات الخارجية، الاستقبال، العناية المركزة، صالة الغسيل الكلوي  لمرضى المناعة المكتسبة، والصيدلية، إلى جانب غرفة التليميديسين للاستشارات الطبية عن بُعد.وتخدم المستشفى آلاف المرضى سنويًا من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، حيث تعد مركزًا رئيسيًا للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة المرتبطة بالأمراض المتوطنة والفيروسية.

محافظ الدقهلية يبحث استعدادات افتتاح مكتب تصديقات بالسنبلاوين

وكيل رياضة الدقهلية تكرم مركز اللياقة البدنية (صور)

رافق وكيل الوزارة في الجولة فريق المتابعة والمكتب الفني، كما حضر الزيارة الميدانية  الدكتور محمد الرفاعي مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخصصات المختلفة الخدمات المقدمة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخزون الاستراتيجي اللواء طارق مرزوق تعليمات الدكتور حميات المنصورة رئيس مجلس الوزراء قسم العناية المركزة محافظ الدقهلية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ "محاكاة" لعملية إخلاء بسبب حريق

تحديد مدة غياب لوكاكو عن نابولي بعد رفضه العملية الجراحية

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك

تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون في مواجهة الليلة

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads