تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، مستشارًا للجامعة خلفًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، الذي شغل المنصب منذ مايو 2023. جدير بالذكر أن الدكتور شوقي سيعود إلى دوره الأكاديمي كعضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الميكانيكية في كلية العلوم والهندسة بالجامعة.

وفي رسالته لمجتمع الجامعة، قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه يسعده الإعلان عن تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا جديدًا للجامعة. "فبصفتها عضوًا في فريق القيادة العليا بالجامعة، ستلعب الدكتورة السعيد دورًا محوريًا في تعزيز علاقاتنا مع الجامعات الوطنية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية".

هالة السعيد مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

كما وجّه دلال الشكر والتقدير للدكتور شوقي على خدمته المخلصة والتزامه الطويل تجاه الجامعة، مشيرًا إلى أنه "خلال فترة عمله عزز تعاون الجامعة مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يدعم رسالة الجامعة في خدمة المجتمع."

كما صرّحت الدكتورة السعيد: "يشرفني للغاية الانضمام إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمستشارة الجامعة، وهو دور يهدف إلى تعزيز علاقاتنا مع الجامعات الوطنية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية." وأشارت السعيد إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لطالما كانت منارةً للدقة الفكرية والابتكار، مما يعزز التفكير النقدي وروح التعاون التي تحتاجها منطقتنا لمواجهة تحديات اليوم المعقدة.

وأضافت السعيد: "في ظل هذه المرحلة التي تشهد تحولات تكنولوجية ومجتمعية عميقة، تلعب جامعات مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة دورًا أساسيًا في بناء قادة قادرين على بناء جسور التواصل بين الثقافات، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتحويل المعرفة إلى تأثير هادف. ومن خلال تعزيز هذه الشراكات المؤسسية الحيوية، أتطلع إلى المساهمة في رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتمثلة في تمكين أجيال من صانعي التغيير المتميزين في مجالاتهم والذين يعملون أيضًا كقادة للتقدم في جميع أنحاء مصر والمنطقة وخارجها".

السيرة الذاتية للدكتورة هالة السعيد

تُعد الدكتورة السعيد خبيرة اقتصادية بارزة، ومسؤولة عامة، وقائدة أكاديمية. شغلت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من عام 2017 حتى 2019، ثم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من عام 2019 حتى 2024، حيث أشرفت على تطوير وتحديث رؤية مصر 2030. وكانت سابقًا رئيسة لصندوق مصر السيادي، وأول عميدة منتخبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وفي بداية مسيرتها، شغلت الدكتورة السعيد منصب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، حيث قادته ليصبح أول مؤسسة تدريب مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على اعتماد دولي.

وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ونشرت العديد من الأبحاث حول الإصلاح المالي والتمويل الدولي والتنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.