وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المستودع الاستراتيجي بالأقصر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم  ، مع المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المستودع الاستراتيجي العملاق بمحافظة الأقصر، والذي سيخدم المحافظة وكذلك عدد من محافظات الصعيد.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن توافرها للمواطنين على مدار العام وفي مختلف الظروف. 

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، خاصة ما يتعلق بدخول المرافق الأساسية، والحصول على التصاريح الإنشائية اللازمة، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ وخطط الالتزام بالجدول الزمني المحدد. 

وأشار وزير التموين إلى أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد في السلع، والحفاظ على جودتها، ودعم خطط الدولة نحو استدامة توافر السلع وتحقيق التوزيع العادل. 

من جانبه، أكد حسن علام التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع وفق أحدث النظم العالمية في التخزين والإدارة، مشددًا على أهمية إنجاز المشروع بمحافظة الأقصر كأحد النماذج الرائدة ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية العملاقة على مستوى الجمهورية.

