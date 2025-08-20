طارق الدسوقي لـ فيتو: "الملك لير" تعيد المسرح الكلاسيكي في مصر

أعرب الفنان طارق الدسوقي عن سعادته بالمشاركة في النسخة الجديدة من عرض مسرحية "الملك لير" الذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، مشيرًا إلى أن التجربة هذه المرة تحمل رؤية إخراجية وتمثيلية مختلفة تمامًا عن النسخ السابقة، ما يمنحها بُعدًا جديدًا ويعيد تقديم العمل بروح معاصرة.

وعن شخصية "جلوستر" التى يقدمها، قال طارق الدسوقي في تصريحات لـ فيتو إنها تتميز بغناها الدرامي وصراعاتها النفسية، مما جعلها تمثل له تحديًا فنّيًا يتجاوز الأداء السطحي إلى عمق المعاناة الإنسانية، وليس مجرد دور يؤديه الممثل على خشبة المسرح، بل هو حالة إنسانية كاملة تعبر عن الألم والخذلان والأمل في آنٍ واحد.

وأضاف الدسوقي: "العرض الجديد لمسرحية "الملك لير" يأتي برؤية مختلفة تمامًا، سواء على مستوى الإخراج أو التمثيل أو التصميمات البصرية، وهذا الإصدار من العمل ليس مجرد إعادة إنتاج لما سبق".



وأشار إلى أنه يعتبر مسرحية "الملك لير" ليست مجرد مسرحية، بل هي جزء من عودة كبرى للمسرح الكلاسيكي في مصر، وخاصة على المسرح القومي الذي يحمل إرثًا تاريخيًا عريقًا.

فريق مسرحية الملك لير

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف،أمل عبدالله، إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

وكان المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، قد أصدر بيانًا عاجلًا بخصوص محاولات البعض حجز تذاكر عرض “الملك لير” بطولة النجم يحيى الفخراني، بشكل جماعي ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

بيان المسرح القومي بشأن تذاكر عرض الملك لير

وجاء في بيان المسرح القومي: “جمهورنا الكريم، جمهور عرض الملك لير، لأن العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح، أي من إنتاج الدولة، فهو يُعد مدعومًا ماديًّا كخدمة ثقافية مقدَّمة للمواطن المصري”.

وتابع البيان: “لاحظت إدارة المسرح بعض المحاولات للحجز الجماعي أونلاين، ثم إعادة بيع التذاكر بأسعار مرتفعة للغاية”.

وأردف البيان: “لذا، نُهيب بسيادتكم عدم تشجيع هذا السلوك، والالتزام بالحجز الإلكتروني بالأسعار الرسمية (١١٠ - ٨٠ - ٦٠ جنيهًا)”.

واختتم البيان: “كما تُؤكد إدارة المسرح أنها غير مسؤولة عن تلك المحاولات، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونحيطكم علمًا بأن العرض مستمر، وسيتمكّن الجمهور المصري من مشاهدته والاستمتاع به".

