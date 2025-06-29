أنا في عمر "الملك لير"، الفخراني يكشف الفرق بين نسخة عرض 2025 عن 2001

تحدث النجم الكبير يحيى الفخراني عن نص "الملك لير" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل العرض المسرحي "الملك لير" والذي يقام على خشبة المسرح القومي.

يحيى الفخراني

وقال يحيى الفخراني: "النص فيه حاجة غريبة.. كل مرة بتناول المسرحية نفسها ألاقي فيها جديد سواء في كلمة أو رؤية أو حاجة كنت غافل عنها.. كما أن اختياري لترجمة النص للدكتورة فاطمة موسى هي الأقرب لشكسبير ولينا كمصريين.. كما أن هذه الرواية هي الأقرب للمصريين والعرب عشان العلاقات الحميمة والتقارب الأسري الذي لا يزال لدينا في مجتمعاتنا بخلاف مجتمعات أوروبا".

وتابع عن صعوبة تقديم العرض من جديد: "الصعوبة بالنسبة للملك لير كانت في الأول مش دلوقتي.. لأني كنت آخر اليوم بروح ضهري مش قادر، لأنه عرض ملحمي، وكنت بعمل عجوز وأنا أصغر.. إنما أنا دلوقتي عجوز أنا في عمر الملك لير فعلا ٨٠ عاما وزيادة".

مسرحية الملك لير

النسخة الجديدة من المسرحية تقدم على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من إخراج شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي.

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