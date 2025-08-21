افتتاح فعاليات المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى (صور)

انطلقت بقصر ثقافة روض الفرج، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة الراحل يعقوب الشاروني"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 2 سبتمبر المقبل.

افتتاح المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل

افتتح فعاليات المهرجان اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الرئيس التنفيذي للمهرجان، الدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل ومدير المهرجان، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنانة عزة لبيب، والفنانة وفاء الحكيم، ولفيف من مبدعي مسرح الطفل والإعلاميين والقيادات الثقافية.

رئيس هيئة قصور الثقافة

في كلمته، رحب اللواء خالد اللبان بالحضور، قائلا: "يسعدني أن نلتقي اليوم في انطلاق الدورة الأولى من المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، دورة الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل، هذا الرمز الذي غرس في وجداننا جميعا قيمة الكلمة وأهمية الخيال والإبداع في تشكيل عقول أطفالنا. ونؤمن أن رعاية مواهب أطفالنا وتنمية خيالهم هو الطريق الأصدق لبناء مستقبل هذا الوطن، وأن المسرح، بما يحمله من قيم إنسانية وفنية، هو مدرسة كبرى لصناعة الوعي والجمال.

وأوضح اللبان أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة تؤكد من خلال هذا المهرجان التزامها برسالتها الأصيلة في تمكين الأجيال الجديدة من أدوات الفن والمعرفة، وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن أحلامهم وإبداعاتهم من خلال المسرح.

وفي ختام كلمته، أعرب عن فخره بتكريم نخبة من رموز الإبداع في مجال مسرح الطفل، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المؤثرة. كما توجه بالشكر والتقدير للجنة العليا للمهرجان ولجنتي التحكيم وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ، متمنيا التوفيق للجميع، وداعيا المشاركين إلى أن يجعلوا من هذا المهرجان بداية طريق يضيء مستقبلهم، وأن يحملوا شعلة الإبداع جيلا بعد جيل.

فعاليات حفل الافتتاح

واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم أوبريت بعنوان "الفرحة" بطولة أطفال فرقة الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى وأطفال فريق أجيال لمسرح العرائس، الأوبريت ألحان أحمد العجمي، استعراضات خالد النموري، إضاءة مايكل يعقوب، كلمات وإخراج عمرو حمزة.

وتواصلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن المهرجان، متضمنا سيرة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، والمبدعين المكرمين، والفيلم مونتاج وإخراج محمد شومان.

وشهد الحفل تكريم المهرجان لعدد من رموز مسرح الطفل المصري، الذين أثروا الحياة المسرحية بالإبداع والتميز وهم: اسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، المخرج والناقد المسرحي د. حسام عطا، الفنان الراحل كفاح عبد الحميد، الفنان محمد قطامش، الفنانة عزة لبيب، فاطمة فرحات، والمخرجون ناصر عبد التواب، محمد الدسوقي، مجدي ونس، ويوسف النقيب.

وكان بهو القصر قد شهد فقرة استقبال من فرقة أجيال للعرائس، مع عدد من العروض الفنية والغنائية التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال. كما أقيم عدد من الورش الفنية، منها ورشة عمل مسرح مصغر لخيال الظل وعرائسه وقصة من كتاب "كليلة ودمنة – الثلاث سمك" باستخدام ورق ناصبيان، قدمتها الفنانة د. أميرة سعد، وورشة تصنيع عرائس من الصبيان وكانسون ملون لضحى بهجت، وورشة تصنيع مسرح عرائس للشخصيات الكرتونية باستخدام الصلصال والفوم جليتر الملون للفنانة هدى يحيى، وورشة رسم على الوجه قدمتها كل من شهد عيد وشيرين عبد المولى بمشاركة أطفال مؤسسة التثقيف الفكري بعين شمس، ومؤسسة التدريب بالمطرية.

المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل

ويشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، بواقع 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل. وتنطلق اليوم الخميس أولى العروض المسرحية، حيث يشهد قصر ثقافة روض الفرج عرضيين مسرحيين، الأول بعنوان "أوفلاين" عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، وإخراج حازم أحمد، والثاني "غابة الأمنيات" تأليف عبد الرحمن الزغبي، وإخراج أحمد مصطفى.

