الكابتن عادل طعيمة لـ فيتو: قطاع الناشئين في الأهلي كنز.. لدينا مشكلة في البحث عن المواهب.. والوكلاء وشركات التسويق يتحكمون في كل شيء خاص باللعبة

يبقى واحدًا من أبرز مؤسسي قطاعات الناشئين فى الكرة المصرية.. قدم العديد من المواهب على مدار سنوات طويلة.. كانت له الكلمة العليا فى تقديم التوأم حسام وإبراهيم حسن للكرة المصرية.. عمل سنوات داخل الأهلى وساهم بقوة فى إخراج العديد من الجواهر الكروية.. فيتو التقت عادل طعيمة نجم الكرة المصرية والأهلى الأسبق، وتحدث فى العديد من الملفات الهامة الخاصة بتطوير قطاعات الناشئين فى الكرة المصرية.

وإليكم تفاصيل الحوار:

فى البداية.. كيف ترى الموسم الحالي؟

موسم صعب جدًا، ومن المستحيل هذه المرة التنبؤ بالبطل، خاصة وأن هناك منافسة شرسة جدًا بين الأهلى وبيراميدز والزمالك، الذى يرغب فى العودة إلى المنافسة، كما إن تعادل الأهلى فى الجولة الأولى أزعج الجماهير.

ما رأيك فى صفقات الأهلى هذا الموسم؟

صفقات مميزة ومختلفة ومتنوعة، وكنت أتمنى التعاقد مع مهاجم جديد، ولكن أيضًا الأهلى تعاقد مع عناصر جيدة مثل محمد على بن رمضان وزيزو، وأيضًا عودة تريزيجيه، وأعتقد أنه من أفضل مواسم الانتقالات فى الأهلي.

بمناسبة الحديث عن الأهلي.. كيف ترى غياب دور قطاع الناشئين فى الأهلى طوال هذه الفترة؟

قطاع الناشئين فى الأهلى كنز، بس للأسف مافيش حد عايز يشتغل صح.

بمعنى؟

عندنا مشكلة فى البحث والتنقيب عن المواهب.. عندنا مشكلة فى الضمير.. عندنا مشكلة فى الإخلاص فى العمل، المنظومة تعانى من خلل كبير ومن ثم النتيجة صفرية فى ظل تكاسل الجميع وعدم رغبته فى تقديم عمل جيد، والبحث فقط عن المادة دون العمل.

سبق وتوليت منصب رئيس قطاع الناشئين فى الأهلى قبل عشر سنوات وأكثر، ماذا تغير من وجهة نظرك فى هذا الملف؟

توليت الملف وقدمت عناصر مميزة فى هذا التوقيت مثل أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام وغيرهم، ولكن كما أكدت، الأمر اختلف كثيرًا عن الماضي، وتحديدًا عندما كنت مدربًا فى القطاع.. الزمن تغير تمامًا ولم يعد هناك إخلاص.

كان لك دور بارز فى تصعيد التوأم حسام وإبراهيم حسن.. هل تتذكر كواليس هذه السنوات؟

(ضاحكًا) كنا نتمرن صبح وليل عشان نعمل لاعيبة نقدمها للأهلى والكرة المصرية.. حسام حسن أعظم مهاجم فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، اشتغلت عليه خمس سنوات وأكثر عشان يتحول إلى ظاهرة تُدرّس فى الملاعب.

هل كانت رحلة إعداد مهاجم بحجم حسام حسن مرهقة بالنسبة لك؟

بالطبع كانت مرهقة جدًا، ولكنها أيضًا كانت ممتعة للغاية.. كنا نتدرب من السابعة صباحًا وحتى العاشرة، وبعدها يتناول الجميع وجبة ويخلد للراحة أسفل المدرجات فى التتش، وبعدها نبدأ فى مرحلة الإعداد البدني، ثم يتناول الجميع وجبة الغداء (كانت وجبة محترمة بجد مش زى أكل اليومين دول).. وبعدها يبدأ التدريب المسائي.. اللاعيبة معايا كانت لا ترغب فى مغادرة الملعب بسبب حبهم للتدريبات.

هل ترى أن الوضع تغير حاليًا؟

بالطبع.. الأمر تغير تمامًا، حاليًا الجميع لا يركز فى الكرة، لديه العديد من الأمور الأخرى خارج الملعب.. زمان كانت دماغهم فى الكورة وبس.. حاليًا الجميع يخوض التدريبات ويرحل دون العمل على تصحيح الأخطاء، دون العمل على تطوير المستويات.

كيف ترى سوق المدربين حاليًا؟

الأمر تحول إلى بيزنس بحت، فمن يرحل اليوم عن ناديه تجده مدربًا لنادٍ آخر فى اليوم التالي.. وهناك مدربون يخوضون المباريات وهم على ذمة أندية أخرى، وفى نفس التوقيت لديهم اتفاق على الرحيل لأندية أخرى منافسة.. الأمور لم تعد كما كانت فى السابق، والوكلاء وشركات التسويق يتحكمون فى كل شيء خاص باللعبة، كما أثّر ذلك على النتيجة فى النهاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.