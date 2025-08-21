30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع (أ)، الصادر في 20 أغسطس 2025، قرارين جديدين لوزارة الصحة والسكان، بشأن تحديد مبالغ التعويض الواجب صرفها عن مخاطر المهـن الطبيـة.

وجاء قرار وزارة الصحة والسكان رقم 1 لسنة 2025، بزيادة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكـام القـانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة ليكون كما هو موضح قرين كل فئة.

ويبلغ قيمة المبلغ المستحق للمصاب بعجز جزئي أقل من 25%، يبلغ 30 ألف جنيه، وللمصاب بعجز جزئي من 25% حتى أقل من 50%، يصل المبلغ المستحق إلى 60 ألف جنيه.

أما العجز الجزئي من 50% إلى 75%، فيبلغ المبلغ المستحق 90 ألف جنيه. والعجز الجزئي الذي يتراوح من 75% إلى أقل من 100%، فيصب قيمة التعويض 120 ألف جنيه. وللمصاب بعجز كلي أو الوفاة، فيصل مبلغ التعويض إلى 150 ألف جنيه.

-وكذلك قرار وزارة الصحة والسكان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥، بضم أعضاء المهن الطبية العاملين بكل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى عـضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتم معاملتهم بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 2020 المشار إليه والنظام الأساسى للصندوق، على أن تحدد قيمة اشتراكاتهم وفقًا لاشتراكات أقرانهم من أعضاء الصندوق الحاليين.





