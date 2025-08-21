الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع (أ)، الصادر في 20 أغسطس 2025، قرارين جديدين لوزارة الصحة والسكان، بشأن تحديد مبالغ التعويض الواجب صرفها عن مخاطر المهـن الطبيـة.

وجاء قرار وزارة الصحة والسكان رقم 1 لسنة 2025، بزيادة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكـام القـانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة ليكون كما هو موضح قرين كل فئة.

ويبلغ قيمة المبلغ المستحق للمصاب بعجز جزئي أقل من 25%، يبلغ 30 ألف جنيه، وللمصاب بعجز جزئي من 25% حتى أقل من 50%، يصل المبلغ المستحق إلى 60 ألف جنيه.

أما العجز الجزئي من 50% إلى 75%، فيبلغ المبلغ المستحق 90 ألف جنيه. والعجز الجزئي الذي يتراوح من 75% إلى أقل من 100%، فيصب قيمة التعويض 120 ألف جنيه. وللمصاب بعجز كلي أو الوفاة، فيصل مبلغ التعويض إلى 150 ألف جنيه.


-وكذلك قرار وزارة الصحة والسكان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥، بضم أعضاء المهن الطبية العاملين بكل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى عـضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتم معاملتهم بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 2020 المشار إليه والنظام الأساسى للصندوق، على أن تحدد قيمة اشتراكاتهم وفقًا لاشتراكات أقرانهم من أعضاء الصندوق الحاليين.


 

150 ألف جنيه للعجز الكلي أو الوفاة، رفع تعويض مخاطر المهن الطبية 50%

النقل البري: رفع تعويض الوفاة من 40 إلى 100 ألف جنيه والعجز الكلي من 30 إلى 40 ألفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية وزارة الصحة والسكان مخاطر المهن الطبية تعويض مخاطر المهن الطبية تعويض العجز في المهن الطبية تعويض الوفاة في المهن الطبية

مواد متعلقة

المهن الطبية: 10.3 مليار جنيه استثمارات للاتحاد

قرار عاجل للحكومة بشأن زيادة تعويض صندوق مخاطر المهن الطبية

الصحة: إصدار أكثر من 73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال 2025

النقل البري: رفع تعويض الوفاة من 40 إلى 100 ألف جنيه والعجز الكلي من 30 إلى 40 ألفا

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads