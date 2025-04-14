النقل البري: رفع تعويض الوفاة من 40 إلى 100 ألف جنيه والعجز الكلي من 30 إلى 40 ألفا

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، فى جلسته المنعقدة اليوم 14 ابريل 2025، رفع قيمة مبلغ التعويض من صندوق الحوادث والكوارث، فى حالة الوفاة بسبب حادث من 40 ألف جنيه إلى ١٠٠ الف جنيه.

رفع تعويض الوفاة من ٤٠ إلى ١٠٠ ألف والعجز الكلي من ٣٠ إلى٤٠ ألفا

كما تقرر رفع مبلغ التعويض الخاص بحالة العجز الكلى من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، دون زيادة أي أعباء من الاشتراكات خلال الفترة الحالية، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من 1 مايو 2025.



وأكد الدوكار أن النقابة تسعي بصفة مستمرة لتحسين أوضاع الأعضاء بإضافة مزايا جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.