أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 183 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 183، الصادر في 19 أغسطس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة.
-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. والأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا. وإبعاد عزام حسن محمد حسين اللوقا، فلسطيني الجنسية، عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وقرارات وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بالرمل بمديرية أمن الإسكندرية. وقرار قطاع الأحوال المدنية، بإنشاء المركز النموذجى داخل كمبوند ميفيدا السكنى التابع لشركة إعمار مصر للتنمية بمنطقة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة ويتبع إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع.


قرار محافظة القاهرة، بشأن تعديل تخطيط المنطقة الكائنة شرق المصانع المعتمدة بالقرار رقم 3817 لسنة 2024 جنوب مشروع الأسمرات، المعتمد بالقرار رقم 919 لسنة 2016.

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 182 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية في العدد 164 بجريدة الوقائع المصرية

