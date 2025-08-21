الخميس 21 أغسطس 2025
اقتصاد

هيئة المواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع بهدف دعم وتطوير مجالات الجودة والتقنية الحيوية والمنتجات الطبية وإعداد واعتماد المواصفات القياسية المصرية في هذا المجال الحيوي.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور مهندس خالد صوفي – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى – المدير التنفيذى للمركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

وينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية إضافةً إلى دعم الجهود في تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية لضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية وتطوير آليات الاعتماد للمختبرات والمعامل الفنية.

وأكد الدكتور المهندس خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يُجسد التكامل بين البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن البنوك الحيوية تمثل مجالًا واعدًا يفتح آفاقًا واسعة أمام البحث العلمي وحفظ الموارد البيولوجية بشكل منظم وآمن بما يدعم الطب والصحة العامة وهو خطوة مهمة ورسالة واضحة بأننا نسير على طريق يجمع بين المواصفات والجودة والعلم والتطوير فى أن واحد.

وأضاف أن البروتوكول يشمل مجالات تعاون أخرى مثل السياحة العلاجية المستدامة والممارسات الجيدة للبحث العلمي، والتي تضمن دقة النتائج وتعزز ثقة المجتمع في العمل البحثي. وأكد أن الجودة ليست رفاهية وإنما أساس أي نجاح، وأن هذا التعاون يأتي دعمًا لرؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه صرح اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى – المدير التنفيذى للمركز البحوث الطبية والطب التجديدي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيسهم في دفع عجلة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات الطب الحيوي والتقنية الحيوية، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطن المصري.

