هيئة المواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع بهدف دعم وتطوير مجالات الجودة والتقنية الحيوية والمنتجات الطبية وإعداد واعتماد المواصفات القياسية المصرية في هذا المجال الحيوي.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور مهندس خالد صوفي – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى – المدير التنفيذى للمركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

وينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية إضافةً إلى دعم الجهود في تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية لضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية وتطوير آليات الاعتماد للمختبرات والمعامل الفنية.

وأكد الدكتور المهندس خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يُجسد التكامل بين البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن البنوك الحيوية تمثل مجالًا واعدًا يفتح آفاقًا واسعة أمام البحث العلمي وحفظ الموارد البيولوجية بشكل منظم وآمن بما يدعم الطب والصحة العامة وهو خطوة مهمة ورسالة واضحة بأننا نسير على طريق يجمع بين المواصفات والجودة والعلم والتطوير فى أن واحد.

وأضاف أن البروتوكول يشمل مجالات تعاون أخرى مثل السياحة العلاجية المستدامة والممارسات الجيدة للبحث العلمي، والتي تضمن دقة النتائج وتعزز ثقة المجتمع في العمل البحثي. وأكد أن الجودة ليست رفاهية وإنما أساس أي نجاح، وأن هذا التعاون يأتي دعمًا لرؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه صرح اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى – المدير التنفيذى للمركز البحوث الطبية والطب التجديدي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيسهم في دفع عجلة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات الطب الحيوي والتقنية الحيوية، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.