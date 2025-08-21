الخميس 21 أغسطس 2025
لا ناد ولا اعتزال، ماذا تخبئ كرة القدم لـ طارق حامد؟

طارق حامد
طارق حامد

حالة من الغموض تسيطر على مصير طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر السابق مع كرة القدم في ظل عدم تواجده مع أي نادي حتى الآن هذا الموسم.

مصير مجهول لطارق حامد

وانتهى عقد طارق حامد مع نادي ضمك السعودي مع نهاية الموسم الماضي، حيث لعب له لمدة موسمين وقدم عروضا قوية في الدوري السعودي ولكن إدارة النادي لم تجدد له.

ورغم الأداء القوي للاعب الوسط مع نادي اتحاد جدة ومشاركته في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي قبل 3 مواسم إلا أنه لم يتلق عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

 

وشهدت الفترة الماضية اهتمام من نادي الزمالك بضم طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى غلق باب القيد.

 

ويبقي مصير طارق حامد مجهولا مع كرة القدم في ظل عدم إعلان اعتزاله كرة القدم بعد التاريخ الطويل للاعب على مستوى الأندية أو المنتخبات.

