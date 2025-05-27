الخميس، طارق حامد يصل القاهرة لبدء مفاوضات العودة للزمالك

أنهى طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي، موسمه في دوري روشن، حيث خاض آخر مبارياته مع الفريق، وسط إشادة بأدائه القوي والمستوى الثابت الذي قدمه طوال الموسم.

ويستعد اللاعب لإنهاء ارتباطه الرسمي مع النادي خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء منافسات الدوري.

من المنتظر أن يصل طارق حامد إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، قادمًا من السعودية، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة اللاعب في العودة من جديد إلى بيته القديم، وكتابة فصل الختام في مشواره الكروي داخل القلعة البيضاء.

جلسة مرتقبة مع مسؤولي الزمالك

من المقرر أن يعقد طارق حامد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك فور وصوله، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد وبنود الاتفاق، في ظل وجود ترحيب من الطرفين.

ويرى الزمالك أن اللاعب يمثل إضافة قوية بخبرته وروحه القتالية، خاصة في ظل سعي الفريق لإعادة بناء التشكيل الأساسي.

يرغب طارق حامد في إنهاء مسيرته داخل نادي الزمالك، النادي الذي شهد معه نجاحات عديدة على المستويين المحلي والقاري، وتُعد عودته المنتظرة خطوة لرد الجميل للنادي والجماهير التي طالما دعمته.

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