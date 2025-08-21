انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة أحلام الأجيال بالبحيرة

الخميس 21 أغسطس 2025
شهدت محافظة البحيرة انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من النسخة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال، وذلك بمشاركة عدد 70 مسنا ومسنة من دور المسنين بمحافظة البحيرة والغربية، و50 طفلا من الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية،  و15 طفلا من الأطفال المعرضين للخطر من دور الرعاية.

وحضر الفعالية الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشاركة، وفريق عمل من إدارة المسنين.

وتهدف المبادرة أن يشعر كل مسن وكل طفل داخل دور الرعاية بأنه جزء من عائلة كبيرة تحتضنه، وتمنحه فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه، ومشاركة مواهبه وخبراته، وبناء علاقات إنسانية تعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة أسرية إيجابية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وعرض مواهب المسنين والأطفال، وعلى هامش الفعالية تم عرض منتجات المسنين والأطفال تم تكريم جميع المشاركين وتوزيع الهدايا التذكارية لهم.

وتأتي رؤية عمل الوزارة لكبار السن التي تعد أحد محاورها تنفيذ مبادرات وأنشطة تهدف إلى الدمج المجتمعي لكبار السن ونشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا وسياسات كبار السن، بالإضافة إلي الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال محور الحماية والرعاية الاجتماعية. 

