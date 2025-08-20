التضامن: التدخل السريع تعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في 4 محافظات

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للمسنين بلا مأوى في عدد من المحافظات.

التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية

وتعامل الفريق المركزي مع حالة المسن "م. ي" يبلغ من العمر ٦٧ عاما مطلق، ولديه أربعة أبناء ونتيجة لظروف مالية وأسرية أصبح بلا مأوى، وعليه قام الفريق بنقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

كما قام فريق التدخل السريع بالجيزة بالتعامل مع مسن "م. ا" يبلغ من العمر ٦٥ عاما، كان يعمل نقاشا، ولكن نظرا لتدهور حالته الصحية، حيث لديه إصابة بالغضاريف قام بإجراء عمليتين فأصبح يجلس على كرسي متحرك، وقد تركته زوجته وأبنائه بدون رعاية، وأصبح بلا مأوى، وتم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفى القاهرة تعامل الفريق مع حالة مسن بلامأوى يدعي "م.م.ا"، يبلغ من العمر ٧٢ عاما، أعزب يعاني من ضعف حاد في السمع وكسر في الفخذ وغير قادر على الحركة، وقد قام أحد المواطنين بإيوائه، حيث تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، وتم نقل المسن بأحد سيارات الإسعاف، وتم إجراء التدخلات الطبية اللازمة، وبعد تماثله للشفاء تم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وفى الدقهلية تعامل الفريق مع حالة المسن "م ر.م"، ويبلغ من العمر ٦٩ عاما لديه مرض بالأعصاب متزوج، ولديه ابن وابنة إلا أن ابنه بالسجن وزوجته مصابة بجلطة تمنعها من الحركة، وتقوم الابنة برعاية الأم، ولم تستطع تحمل مسئولية رعاية الأب، وعليه قام الفريق بنقل المسن إلى مستشفى نبروه العام، وتم إجراء الكشف الطبي عليه، وبعد ذلك تم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفى الغربية تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يجلس بجوار محطة قطار طنطا الرئيسى يدعي "ع. م. م " يبلغ من العمر 73 عاما، أعزب كان يعمل عامل يومية بشركة للمحاصيل الزراعية بطنطا لا يقدر على الحركة، وتم نقل المسن إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة له، وتم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة اوجه الرعاية الاجتماعية.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.