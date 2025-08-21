الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع التصديري للحاصلات الزراعية فتح أسواق جديدة أمام صادرات القطاع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعا مع عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بخاصية الفيديو كونفرانس، حيث استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

يأتى هذا في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

أكد د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصري، أن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلًا عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

 

 

ونوه رئيس التمثيل التجاري المصري الى أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق، مشيرا إلى أن قيام مكاتب التمثيل التجاري أيضا بترشيح المعارض التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق. وأوضح أن التمثيل التجاري يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض تنظيم بعثات تجارية للشركات بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال، فضلا عن ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات الأجنبية المستوردة.

وقد أكد د. عبد العزيز الشريف  أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالمواسم التصديرية للمنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الميزات التنافسية في مختلف الأسواق، وكذلك خطط المجلس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وموافاة المجلس بالفرص التصديرية التي يوفرها من تلك الدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمثيل التجاري المصري الصادرات المصرية عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

مواد متعلقة

التمثيل التجاري والمجلس التصديري للملابس يضعان خطة لتعزيز الصادرات

الأكثر قراءة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

تعرف على رسوم تقنين وضع اليد ومدة تلقي الطلبات

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads