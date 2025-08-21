التمثيل التجاري يبحث مع التصديري للحاصلات الزراعية فتح أسواق جديدة أمام صادرات القطاع

عقد د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعا مع عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بخاصية الفيديو كونفرانس، حيث استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

يأتى هذا في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

أكد د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصري، أن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلًا عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

ونوه رئيس التمثيل التجاري المصري الى أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق، مشيرا إلى أن قيام مكاتب التمثيل التجاري أيضا بترشيح المعارض التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق. وأوضح أن التمثيل التجاري يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض تنظيم بعثات تجارية للشركات بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال، فضلا عن ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات الأجنبية المستوردة.

وقد أكد د. عبد العزيز الشريف أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالمواسم التصديرية للمنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الميزات التنافسية في مختلف الأسواق، وكذلك خطط المجلس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وموافاة المجلس بالفرص التصديرية التي يوفرها من تلك الدول.

