خارج الحدود

إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري: الجيش يواجه حرب استنزاف في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكد إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري، أن جيش الاحتلال يواجه حرب استنزاف في غزة، مضيفا أن هجوم خان يونس أمس لم يكن الأول الذي ينفذ بهذه الطريقة وقد لا يكون الأخير.

 التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في غزة

وأضاف المسؤول العسكري، أن التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في مدينة غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

 استشهاد 3 فلسطينيين من بين منتظري المساعدات

وعلى الجانب الأخر أعلن مستشفى العودة استشهاد 3 فلسطينيين من بين منتظري المساعدات جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال جنوب منطقة وادي غزة.

 

