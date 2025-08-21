الخميس 21 أغسطس 2025
غزة وسوريا واليمن أبرزها، 7 ملفات رئيسية تتصدر مباحثات السيسي وولي عهد السعودية

تتصدر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلًا عن أمن البحر الأحمر.

ويتوجّه الرئيس السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيس وولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

