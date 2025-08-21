جنرال إسرائيلي يحذر من كارثة عسكرية في غزة

الخميس 21 أغسطس 2025
حذّر اللواء احتياط يتسحاق بريك من أن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة قد تعود بكارثة على الجيش وإسرائيل، مشيرًا إلى أن مقاتلي حماس يمتلكون شبكة أنفاق وتتيح لهم التحرك بحرية، ما يجعل فرض حصار عليها أمرًا مستحيلًا. 

وأضاف بريك أن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة داخل غزة سيجعل الجنود عرضة لحرب استنزاف مستمرة، مؤكدًا أن رئيس الأركان يدرك أن عملية "مركبات جدعون 2" قد تنتهي بالفشل وتكبيد القوات خسائر كبيرة.

وانتقد بريك الحكومة الإسرائيلية الحالية، واصفًا إياها بأنها "غير منطقية ومنفصلة عن الواقع"، محذرًا من أن استمرارها في سياساتها قد يدفع إسرائيل إلى حافة الهاوية. 

فيما أعلن مستشفى العودة استشهاد 3 فلسطينيين من بين منتظري المساعدات جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال جنوب منطقة وادي غزة. 

وفي سياق متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت مركز إيواء للنازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المكان. 

فيما استشهد شاب فلسطيني، اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المزارعين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس، جنوبي قطاع غزة. 

وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية نقلت جثمان الشهيد إلى المستشفى، فيما لا تزال المنطقة تشهد تحليقا مكثفًا للطائرات الإسرائيلية. 

عربات جدعون

واعتبرت حركة حماس إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة "استهتارًا" بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. 

وقالت حركة حماس في بيان: إن "العدوان الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء، يثبت أنه "المعطّل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه". 

وأكدت أن "عملية عربات جدعون 2 ستفشل كما فشلت سابقاتها، ولن تحقق أهدافها، واحتلال غزة لن يكون نزهة". 

ودعت حماس الوسطاء لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف "الإبادة والتجويع" في غزة، محملة إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسئولية عن تداعيات "العدوان وتدمير مقومات الحياة في غزة".

وكان نتنياهو، قد أبدى، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا". 

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبًا.

ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الحرب يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة. 

وقال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري: إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 17 أغسطس الجاري، تسببت الحرب على غزة في استشهاد نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. 

