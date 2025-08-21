عبور شاحنات تحمل مواد إغاثية تابعة لجامعة الأزهر من معبر رفح

عبرت اليوم قافلة مساعدات من معبر رفح البري تابعة لجامعة الأزهر تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المخصصة لأهالينا في قطاع غزة.

وتضم القافلة 13 شاحنة محملة بنحو 260 طنًا من المساعدات، تشمل 120 طنًا من الدقيق، و120 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى 20 طنًا من البلح، تم تجهيزها لتلبية احتياجات الأشقاء في القطاع.

وانطلقت القافلة من القاهرة في طريقها إلى مدينة العريش، ومنها إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها إلى غزة في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

