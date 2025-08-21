الخميس 21 أغسطس 2025
عميد قصر العيني يتابع سير العمل في المستشفيات التابعة (صور)

تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عددا من المستشفيات شملت متابعة سير العمل في عمليات العظام ومتابعة حالات قوائم الانتظار، وامتدت الجولة إلى مستشفى المنيل قبلي حيث تفقد عددًا من أقسام الجراحة المختلفة، بالإضافة إلى قسم المخ والأعصاب وقسم القلب.

وخلال الجولة، حرص عميد طب قصر العيني على تفقد أحوال المرضى والحديث معهم للتعرف عن قرب على متطلباتهم، وناقش الأطقم الطبية والتمريض ونواب المدير التنفيذي حول سير العمل والصعوبات التي تواجه الأقسام، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر لتذليل أي عقبات وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى. 

وتحدث العميد خلال الجولة مع طلاب الامتياز أثناء تدريبهم حول طبيعة العمل وما قد يواجهم من صعوبات أثناء ممارسة مهامهم، مؤكدًا حرصه على دعمهم والاستماع إلى آرائهم. 

كما تأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والتمريض وكافة المسؤولين عن تقديم الخدمة الطبية بما يضمن توافر الرعاية الطبية على مدار الساعة.

ورافق عميد كلية طب – قصر العيني في جولته كل من الدكتور أحمد طلعت، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب الدكتور محمد هجرس مستشار العميد لشؤون الحوكمة، والدكتورة نهي شاهين مدير مستشفى المنيل قبلي.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه الجولة تأتي في إطار مسؤوليته كرئيس لمجلس إدارة المستشفيات وحرصه على متابعة جودة الأداء الطبي، مشددًا على أهمية تواجد القيادات الطبية وأعضاء هيئة التدريس بشكل دائم داخل المستشفيات لمتابعة العمل عن قرب، ودعم الأطقم الطبية والتمريض لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

وأضاف أنه يسعى دائما إلى تذليل أي تحديات تواجه الفرق الطبية، وتطوير بيئة العمل بما يضمن استمرار تقديم خدمة طبية متميزة تليق باسم قصر العيني وتاريخه العريق.

