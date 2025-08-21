محافظ الدقهلية يوجه بحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولونجيل بالمنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منطقة قولونجيل التابعة لحي شرق المنصورة، في جولة مفاجئة، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تسرب مياه الصرف الصحي أسفل منازلهم، وما قد يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية، والذي تبين خلالها عدم وجود أي تسريبات مياه أو صرف صحي، وأكد أنه لا يتوانى عن المتابعة الشخصية لمصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

سرعة التحرك والتفاعل الفوري في حال وجود شكاوى

وخلال جولته، كلّف المحافظ المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التحرك والتفاعل الفوري في حال وجود شكاوى، مؤكدًا على التواجد الميداني اليومي لممثلي الشركة داخل المنطقة والمتابعة الدورية، وشدد على ضرورة التزام المشرفين والعاملين بالشركة بالزي الرسمي أثناء تأدية المهام، لضمان تمييزهم من قِبل المواطنين والتأكيد على جدية العمل.

متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة

كما تفقد المحافظ الحالة العامة لشوارع المنطقة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة، ومراجعة مدى التزام الأجهزة المعنية بإزالة الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري، ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة الدائمة لضمان توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المستوى اللائق من النظافة.

المحافظة لن تتوانى عن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة لن تتوانى عن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات وتقديم خدمات لائقة للمواطن الدقهلاوي، داعيًا المواطنين إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة، والمشاركة الإيجابية في رصد المشكلات التي تمس المرافق والخدمات العامة.

