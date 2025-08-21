الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولونجيل بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في قولنجيل، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منطقة قولونجيل التابعة لحي شرق المنصورة، في جولة مفاجئة، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تسرب مياه الصرف الصحي أسفل منازلهم، وما قد يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية، والذي تبين خلالها عدم وجود أي تسريبات مياه أو صرف صحي، وأكد أنه لا يتوانى عن المتابعة الشخصية لمصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

سرعة التحرك والتفاعل الفوري في حال وجود شكاوى

وخلال جولته، كلّف المحافظ المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التحرك والتفاعل الفوري في حال وجود شكاوى، مؤكدًا على التواجد الميداني اليومي لممثلي الشركة داخل المنطقة والمتابعة الدورية، وشدد على ضرورة التزام المشرفين والعاملين بالشركة بالزي الرسمي أثناء تأدية المهام، لضمان تمييزهم من قِبل المواطنين والتأكيد على جدية العمل.

 

متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة

كما تفقد المحافظ الحالة العامة لشوارع المنطقة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة، ومراجعة مدى التزام الأجهزة المعنية بإزالة الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري، ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة الدائمة لضمان توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المستوى اللائق من النظافة.

 

المحافظة لن تتوانى عن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة لن تتوانى عن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات وتقديم خدمات لائقة للمواطن الدقهلاوي، داعيًا المواطنين إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة، والمشاركة الإيجابية في رصد المشكلات التي تمس المرافق والخدمات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكثيف حملات النظافة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف مدن وقرى المحافظة

مواد متعلقة

رئيس الرقابة الصحية: استيفاء مستشفى رأس التين العام معايير الاعتماد يضمن تحسين مستوى الخدمات

تنفيذي أسيوط: إقامة 3 مصانع لإنتاج الانترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول التابعة

تقرير المعمل الكيماوي: سائق المطرية المتهم بتعريض حياة المواطنين يتعاطي البودر

الأكثر قراءة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

تعرف على رسوم تقنين وضع اليد ومدة تلقي الطلبات

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads