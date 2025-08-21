الخميس 21 أغسطس 2025
نفذت 9 عمليات، تجديد حبس عصابة سرقة الموبايلات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وتنفيذ 9 عمليات فى مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

كانت تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية (مالك محل هواتف "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) "تم ضبطه".


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثان النيابة العامة

