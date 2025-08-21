الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي: سائق المطرية المتهم بتعريض حياة المواطنين يتعاطي البودر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة المطرية تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء وبول سائق أتوبيس متهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة معرضا حياة الركاب والمواطنين للخطر.  

وجاء في التقرير ثبوت تعاطي المتهم لمخدر البودر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. 

البداية كانت عندما رصد أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه فيديو لسائق حافلة نقل أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وظهوره في حالة إعياء خلال قيادته للحافلة.

وقال ناشر الفيديو على صفحته عبر فيس بوك: إن الواقعة حدثت في ميدان المسلة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتبه الركاب لسوء حالة السائق وغادروها والتقطوا الفيديو للسائق.

وتم تداول الفيديو على السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، ورصدته أجهزة الأمن وتم فحصه لكشف ملابساته وحقيقته وتم ضبط السائق عقب التأكد من محتوى الفيديو.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة أمن القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سائق نقل جماعي يتعاطى مخدر البودر

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

غزة وسوريا واليمن أبرزها، 7 ملفات رئيسية تتصدر مباحثات السيسي وولي عهد السعودية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads