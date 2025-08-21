تقرير المعمل الكيماوي: سائق المطرية المتهم بتعريض حياة المواطنين يتعاطي البودر

تسلمت نيابة المطرية تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء وبول سائق أتوبيس متهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة معرضا حياة الركاب والمواطنين للخطر.

وجاء في التقرير ثبوت تعاطي المتهم لمخدر البودر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية كانت عندما رصد أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه فيديو لسائق حافلة نقل أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وظهوره في حالة إعياء خلال قيادته للحافلة.

وقال ناشر الفيديو على صفحته عبر فيس بوك: إن الواقعة حدثت في ميدان المسلة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتبه الركاب لسوء حالة السائق وغادروها والتقطوا الفيديو للسائق.

وتم تداول الفيديو على السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، ورصدته أجهزة الأمن وتم فحصه لكشف ملابساته وحقيقته وتم ضبط السائق عقب التأكد من محتوى الفيديو.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.