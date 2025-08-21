الدوري المصري، المقاولون يستدرج حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

ويبحث المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التعادل مع الزمالك 0-0 بالجولة الثانية والخسارة أمام زد في الجولة الافتتاحية، فيما يسعى الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواصلة انتصاراته بعد تخطي البنك الأهلي في المباراة الأولى للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصولهم علي راحة بالجولة الأولى.

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود في الدوري.

حكام مباراة المقاولون العرب أمام حرس الحدود

محمود دسوقي (حكمًا للساحة)

عماد فرج وأسامة هشام (مساعدين)

عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)

الدولي أحمد الغندور وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

