نائب ترامب يتغزل في بوتين: عقلاني وأكثر ليونة في التواصل عكس ما يشبهه الإعلام الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فيتو

شارك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انطباعاته من المكالمات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه أكثر ليونة في التواصل مما يُعتقد، لكنه يحسب حساباته بدقة شديدة.


وأوضح فانس أنه لم يلتقِ بوتين شخصيا أبدا، لكنه تحدث معه عبر الهاتف، وقال نائب الرئيس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إنه أكثر ليونة في التواصل مما قد يتوقعه المرء. كما تعلمون، لدى وسائل الإعلام الأمريكية صورة معينة عنه".

وأضاف: "إنه (بوتين) بطريقته الخاصة ليّن في التواصل وعقلاني وحذر للغاية. إنه يحسب حساباته بدقة شديدة ورجل يهتم بمصالح روسيا كما يراها".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن أحد أسباب احترامه لرئيس الولايات المتحدة هو معرفته أن الرئيس ترامب يهتم بمصالح الشعب الأمريكي".


وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.


وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".


وكان ترامب قد التقى، يوم الإثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.


وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.


يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.

