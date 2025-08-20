الأربعاء 20 أغسطس 2025
البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن موعد الاجتماع الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعتمد على نتائج اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.


 وعندما سئلت ليفيت عن توقيت الاجتماع الثلاثي، نقلًا عن تجمع صحفيي البيت الأبيض، قالت: "من الصعب الحكم. أعتقد أنه يريد أن يرى كيف تسير الأمور".


وفي وقت سابق أمس، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.


وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق)".


وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعًا ثنائيًّا.

