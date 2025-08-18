إطلاق أسد على عامل مصري يثير غضب العرب، والنشطاء: إهانة واستهتار بأرواح البشر

إطلاق أسد على عامل مصري، لا يزال مقطع الفيديو الصادم، الذي ظهر فيه صاحب مزرعة في ليبيا قام بإطلاق أسد على عامل مصري، يلقي بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة النشطاء في الدول العربية، الذين أبدوا انزعاجًا وغضبًا شديدًا بسبب تصرف صاحب المزرعة مع المصري، والذي وصف بأنه تصرف "لا يمت للإنسانية بصلة"

إطلاق أسد على عامل مصري يثير الغضب

وأثار مقطع إطلاق الأسد على عامل مصري جدلًا واسعًا وغضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن إطلاق الأسد بهذا الشكل يعرض المصري لخطر داهم، مطالبين بمعاقبة صاحب المزرعة الذي أطلق الأسد على المصري، فيما أكد آخرون أنه لا يجوز ترويع الإنسان بهذا الشكل.

إطلاق أسد علي عامل مصري، فيتو



وعلق البلوجر السعودي إياد الحمود قائلًا: "مقطع متداول لصاحب مزرعة في ليبيا قام بإطلاق أسد على عامل مصري يعمل عنده، ورغم عدم إصابة العامل بأذى إلا أن الحادثة فجرت موجة غضب واسعة... اعتبر النشطاء الأمر إهانة كبيرة.. ما حدث يمثل إذلال للكرامة الإنسانية واستهتارًا بحياة البشر، ضرورة محاسبة صاحب المزرعة ومساءلته قانونيًا، ما جرى تعدى المزاح إلى الإهانة وتعريض الحياة للخطر".

وقال البلوجر خالد عبد العزيز: "أكره حركة المزح الثقيل وبعدين هذا حرام وما يجوز هذا ترويع مسلم.. تخيل لاسمح الله مات بسبب الخوف او اصابته جلطة أو أي أذى صحي وش بيسوي بعدها ؟ بيقول أمزح؟ مقلب؟ ويعتذر؟ ماينفع وقتها هذا الكلام".

استهتار بأرواح البشر

أما الناشط العربي فهد حمداني فعلق قائلًا: "لا سمح الله وصار شيء لهذا الشخص ماهي ردة فعل صاحب المزرعة يا ترى.. استغرب كيف يثقون هذه الثقة العمياء في الحيوانات الضارية. أقل ما يقال بأنه يجب محاسبة مروض هذا الحيوان".

مقطع متداول لصاحب مزرعة في ليبيا قام بإطلاق أسد على عامل مصري يعمل عنده، ورغم عدم إصابة العامل بأذى إلا أن الحادثة فجرت موجة غضب واسعة في مصر وليبيا معتبرين الأمر إهانة كبيرة للعامل.



قال ناشطون بأن ما حدث يمثل إذلال للكرامة الإنسانية واستهتارًا بحياة البشر مطالبين بضرورة محاسبة… pic.twitter.com/Y46dwGwytU — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 18, 2025



أما الناشطة زها تاكتو فعبرت عن استيائها قائلة: "استهتار بأرواح البشر.. والحيوانات المفترسة لا امان لها حتى مع أصحابها فما بالك مع الغرباء".

وقالت الناشطة لينا جمال: "بس ما شاء الله على المصري ثبت لا صرخ ولا حاول يهرب".

البلوجر العربي شايب إنمي قال: "الموضوع صار خارج عن السيطرة المفروض يمنعون تربية الحيوانات المفترسة بكل مكان".

وعلق البلوجر فهد البلوشي قائلًا: "قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّعَ مسلمًا".

أما الناشطة لين حلا فقالت: "ياليت يتعاقب صاحب المزرعة تسبب في إيذاء نفسي للعامل حسبي الله ونعم الوكيل".

لم يهتم الصعيدي.. مين فيهم الأسد

وقال الناشط أيمن لورد: "ولا أهتم الصعيدي.. للموضوع رهيب ما تدري مين فيهم الأسد".

ورد الناشط العربي راين، فقال: "أمثاله المفروض يتحاسبون حساب شديد ناس مريضة تخيل الشخص اللي أمامك يصاب بنوبة قلبية أو عنده مرض ويروح فيها أو يهاجمه "الحيوان"

صاحب مزرعة ليبي يطلق أسد على عامل مصري، فيتو



وقال البلوجر ربيع جاسر: "يبدو أن الأسد منزوع الأنياب أو مخالب، كما هو شائع في تربية الأسود الأليفة في المنطقة لتجنب الإصابات. الفيديو يظهر تفاعلًا مرحًا دون أذى، لكنه لا يزال خطرًا محتملًا".

أما الناشط ماجد الزدجالي فقال: "اعتقد أن الأخوة الليبيين لن يرضوا بمثل هذه الأفعال وأعتقد أكثر أن أصحاب الحيوان... بحاجة إلى اعادة تأهيل!!"

جدير بالذكر أن موقع "فيتو" كان أول من ألقى الضوء على حادث إطلاق صاحب مزرعة ليبي الأسد على العامل المصري، الأمر الذي أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



