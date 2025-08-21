في إطار حرصها على تطوير العملية التعليمية وتخريج كوادر علمية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، أعلنت جامعة بنها عن طرح 6 برامج أكاديمية جديدة بكلية العلوم للعام الجامعي الجديد، تتماشى مع التوجهات العالمية واحتياجات وظائف المستقبل.

جامعة بنها تطلق 6 برامج جديدة بكلية العلوم لمواكبة وظائف المستقبل وسوق العمل

وأكدت إدارة جامعة بنها أن البرامج الجديدة تأتي تنفيذًا لإستراتيجيتها الهادفة إلى ربط التعليم بسوق العمل ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وتشمل البرامج المطروحة:

برنامج البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية علوم جامعة بنها

ويتيح فرص عمل في معامل التحاليل الطبية، والطب الشرعي، ومصانع وشركات الأدوية، ومختبرات التشخيص الوراثي، إضافة إلى معاهد الأورام والمستشفيات المتخصصة ومراكز البحوث العلمية.

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية علوم جامعة بنها

يؤهل الخريجين للعمل في مراكز المعلومات وتحليل البيانات، شركات إنتاج البرمجيات، وإدارة تقنيات المعلومات، إلى جانب العمل في معاهد الأورام والمستشفيات، وشركات الرعاية الصحية، وكذلك مراكز تطوير المحاصيل الزراعية ومقاومة الآفات.

برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها علوم جامعة بنها

يفتح آفاقًا واسعة للعمل في مجالات إنتاج الطاقة والخلايا الشمسية، صناعة الدواء والإلكترونيات الدقيقة، تحلية المياه، التخلص من الملوثات الكيميائية، إضافة إلى صناعة البلاستيك والطلاء والمنسوجات والبوليمرات.

برنامج جيولوجيا البترول والمعادن علوم جامعة بنها

يوفر فرص عمل في شركات البترول والغاز الطبيعي، وشركات الخدمات والإمدادات البترولية، وتوليد الطاقة، ومعاهد أبحاث البترول، وشركات التعدين بقطاعيها العام والخاص، إلى جانب شركات الاستشارات البترولية.

برنامج العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية علوم جامعة بنها

يؤهل للعمل في مصلحة الطب الشرعي، وإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ومعامل الكشف عن السموم والمخدرات، والجمارك بالمواني المختلفة، إضافة إلى الحجر الزراعي والصحي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية علوم جامعة بنها

يوفر فرصًا للعمل في المستشفيات والمختبرات الطبية، ومصانع الأغذية، ومكافحة العدوى، وتطوير وإنتاج اللقاحات والأمصال، وكذلك مصانع الأدوية، محطات بحوث الموارد المائية، والحجر الصحي بالمطارات والمواني.

وأكدت كلية العلوم أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي، حيث تجمع بين التخصصات التقليدية والحديثة، وتفتح مجالات عمل جديدة أمام الخريجين، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة كمحور رئيسي في إعداد الكوادر المؤهلة لخدمة المجتمع وسوق العمل.

ودعت الجامعة طلاب الثانوية العامة إلى اختيار التخصصات الجديدة بثقة، والانضمام إلى كلية العلوم بجامعة بنها، مؤكدة أن المستقبل يبدأ من هنا.

