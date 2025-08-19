جامعة بنها تطلق حملة للتبرع بالدم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات حملة التبرع بالدم التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.

جامعة بنها تطلق حملة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف المهدى، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتنسيق مع وحدة بنك الدم بمستشفى بنها الجامعي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها: إن حملة التبرع بالدم تهدف إلى دعم احتياجات مستشفيات بنها الجامعية من أكياس الدم، مشيدا بوعي طلاب الجامعة ومشاركتهم بالحملة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وأضاف الجيزاوي، بأن أطباء فريق عمل الحملة قاموا بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب حيث يتم التبرع بعد معرفة تاريخ المتبرع المرضى وقياس ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين، للتأكد أنه شخص مناسب للتبرع، كما يتم عمل فحص للفيروسات مثل الفيروسات الكبدية وفيروس المناعة المكتسبة.

