الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تطلق حملة للتبرع بالدم

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم جامعة بنها، فيتو

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات حملة التبرع بالدم التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.

رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"

جامعة بنها تتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب لتطوير المناهج وتدريب الطلاب

جامعة بنها تطلق  حملة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف المهدى، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتنسيق مع وحدة بنك الدم بمستشفى بنها الجامعي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها: إن حملة التبرع بالدم تهدف إلى دعم احتياجات مستشفيات بنها الجامعية من أكياس الدم، مشيدا بوعي طلاب الجامعة ومشاركتهم بالحملة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وأضاف الجيزاوي، بأن أطباء فريق عمل الحملة قاموا بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب حيث يتم التبرع بعد معرفة تاريخ المتبرع المرضى وقياس ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين، للتأكد أنه شخص مناسب للتبرع، كما يتم عمل فحص للفيروسات مثل الفيروسات الكبدية وفيروس المناعة المكتسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مستشفي بنها الجامعي مستشفيات بنها الجامعية مستشفيات بنها مستشفي بنها

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"

جامعة بنها تتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب لتطوير المناهج وتدريب الطلاب

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads