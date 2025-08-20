السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم، خدمة "نسك عمرة"، بهدف تمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط، وذلك عبر المنصة، وفق بيان للوزارة.

إطلاق خدمة نسك عمرة للراغبين بأداء العمرة

يشار إلى أن خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بـ أداء العمرة من خارج السعودية، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة "نسك عمرة"، وتتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر خدمة نسك عمرة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.

أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن إطلاق خدمة "نسك عمرة" يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.

