حملة أمنية في دمياط تضبط قضايا جلب مخدرات وعددا من حائزي الأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت (أكثر من 6 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 8 كيلوجرام لمخدر البانجو – أكثر من 9 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 3 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.