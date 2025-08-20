الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط قضايا جلب مخدرات وعددا من حائزي الأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة ألقت نفسها أمام السيارات بالشرقية

هجرة غير شرعية وتهريب بضائع أبرزها، أمن المنافذ يحرر 50 قضية متنوعة

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت (أكثر من 6 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 8 كيلوجرام لمخدر البانجو – أكثر من 9 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 3 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

