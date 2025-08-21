الخميس 21 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الليمون والارتفاع يضرب 6 أصناف

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيها إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 10 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 11 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

