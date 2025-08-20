الأربعاء 20 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، ارتفاع مقلق في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها البطاطس

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيها إلى 20 جنيها بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات،  بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 12 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

