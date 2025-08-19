الثلاثاء 19 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الليمون وانخفاض الخيار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 14 جنيها إلى 22 جنيها بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،  بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 10 إلى 22 جنيهًا بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 10 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا بارتفاع جنيهين عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

