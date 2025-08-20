بالمواعيد، تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، إجراء تعديلات في جدول مباريات البريمييرليج خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد إقامة مباريات الجولات السابعة والثامنة والتاسعة من المسابقة.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي أن المباريات المقررة يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر قد تكون عرضة للتغيير، بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع التالي، كما لن مباريات في الفترة من الإثنين 6 إلى الجمعة 17 أكتوبر بسبب توقف الجدول الزمني للمباريات الدولية.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر

وجاء جدول مباريات الدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر كالتالي:

الجمعة 3 أكتوبر 10 مساءً:

بورنموث ضد فولهام.

السبت 4 أكتوبر 2:30 ظهرًا:

ليدز ضد توتنهام

آرسنال ضد وست هام

إيفرتون ضد كريستال بالاس

مانشستر يونايتد ضد سندرلاند

السبت 4 أكتوبر 7:30 مساءً:

تشيلسي ضد ليفربول

الأحد 5 أكتوبر 4 مساءً:

أستون فيلا ضد بيرنلي

نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست

وولفرهامبتون ضد برايتون



الأحد 5 أكتوبر 6:30 مساءً:

برينتفورد ضد مانشستر سيتي

السبت 18 أكتوبر 2:30 ظهرًا:

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي

برايتون ضد نيوكاسل

بيرنلي ضد ليدز يونايتد

كريستال بالاس ضد بورنموث

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

سندرلاند ضد وولفرهامبتون

السبت 18 أكتوبر 7:30 مساءً:

فولهام ضد أرسنال

الأحد 19 أكتوبر 4:00 مساءً:

توتنهام ضد أستون فيلا



الأحد 19 أكتوبر 6:30 مساءً:

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الإثنين 20 أكتوبر 10:00 مساءً:

وست هام ضد برينتفورد

الجمعة 24 أكتوبر 10:00 مساءً:

ليدز ضد وست هام

السبت 25 أكتوبر 2:30 ظهرًا:

برينتفورد ضد ليفربول

آرسنال ضد كريستال بالاس

تشيلسي ضد سندرلاند

نيوكاسل ضد فولهام

السبت 25 أكتوبر 7:30 مساءً:

مانشستر يونايتد ضد برايتون

الأحد 26 أكتوبر 4:00 مساءً:

بورنموث ضد نوتنجهام فورست

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وولفرهامبتون ضد بيرنلي



السبت 25 أكتوبر 6:30 مساءً:

إيفرتون ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

فيما تصدر مانشستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد.

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- أرسنال 3 نقاط

7- ليدز يونايتد 3 نقاط

8- برايتون نقطة واحدة

9- فولهام نقطة واحدة

10- أستون فيلا نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- تشيلسي نقطة واحدة

14- مانشستر يونايتد 0 نقاط

15- إيفرتون 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول 4 -2 بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

ليدز يونايتد 1-0 إيفرتون

