ضبط 3 متهمين باحتجاز سيدتين والاعتداء عليهما في بولاق الدكرور

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات بلاغ بتعرض سيدتين لواقعة اعتداء داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا يفيد بقيام سيدتين باتهام 3 أشخاص باحتجازهما داخل إحدى الشقق السكنية، والتعدي عليهما بالإكراه، مما اضطرهما للقفز من نافذة الشقة هربًا من الاعتداء، وهو ما أسفر عن إصابتهما بجروح.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث القسم، حيث تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع استمرار التحريات لكشف كافة الملابسات والدوافع وراء الواقعة.

