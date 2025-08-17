الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: مسيرة حاشدة في تل أبيب تتجه نحو ميدان المحتجزين

تل أبيب، فيتو
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن آلاف المتظاهرين يستعدون للانطلاق في مسيرة كبيرة باتجاه ميدان المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية.

خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية

وتأتي هذه المسيرة في سياق التحركات الشعبية المستمرة للمطالبة بسرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات وعدم وضوح موقف الحكومة.

ضغط على القيادة الإسرائيلية

يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعكس حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إليها بشأن إدارتها لملف الأسرى واستمرار الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن تحمل المسيرة رسائل قوية للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مفادها أن الشارع لن يقبل استمرار المماطلة في ملف الأسرى، وأن القضية باتت تمثل أولوية داخلية تتجاوز الخلافات الحزبية.

يأتي هذا فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي بشكل مؤقت مساء اليوم، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن تم اعتراضه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

إنذارات في مدن الوسط

وأوضحت القناة أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط الأراضي المحتلة، شملت تل أبيب والقدس المحتلة، إضافة إلى مدن أخرى، وسط مخاوف من سقوط شظايا أو هجمات متزامنة.

تصاعد التوتر في المنطقة بسبب إسرائيل

يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة، واتساع نطاق التهديدات لتشمل جبهات متعددة، حيث تشهد إسرائيل منذ أسابيع استهدافات من عدة محاور بينها غزة ولبنان واليمن.

إجراءات احترازية في المجال الجوي الإسرائيلي

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن إغلاق المجال الجوي جاء كإجراء احترازي لتأمين حركة الطيران المدني والعسكري، في الوقت الذي تواصل فيه المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية متابعة الأجواء تحسبًا لأي هجمات إضافية.

