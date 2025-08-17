الإثنين 18 أغسطس 2025
متظاهرون يضرمون النار قرب مقر حزب الليكود في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن  متظاهرين أضرموا النار قرب مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، وأن الشرطة تستخدم العنف في قمع المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن آلاف المتظاهرين يستعدون للانطلاق في مسيرة كبيرة باتجاه ميدان المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية.

خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية

وتأتي هذه المسيرة في سياق التحركات الشعبية المستمرة للمطالبة بسرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات وعدم وضوح موقف الحكومة.

ضغط على القيادة الإسرائيلية

يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعكس حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إليها بشأن إدارتها لملف الأسرى واستمرار الحرب في غزة.

إعلام عبري: مسيرة حاشدة في تل أبيب تتجه نحو ميدان المحتجزين

ومن المتوقع أن تحمل المسيرة رسائل قوية للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مفادها أن الشارع لن يقبل استمرار المماطلة في ملف الأسرى، وأن القضية باتت تمثل أولوية داخلية تتجاوز الخلافات الحزبية.

