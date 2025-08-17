احتجاجات حاشدة وإضرابات في تل أبيب.. أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى.. ونتنياهو يرفض الاستجابة بهدف تحقيق مكاسب شخصية

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إضرابا واسعا واحتجاجات حاشدة قادتها عائلات قتلى المواجهات وأهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وسط مطالبات وقف الحرب على القطاع.

إضراب واسع واحتجاجات حاشدة في تل أبيب

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاعتصام انطلق في ساحة المحتجزين بتل أبيب، تلاه إضراب شامل عند الساعة الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي، سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في المسيرات.

من جانبها، ذكرت "هآرتس" أن المتظاهرين أغلقوا عدة طرق رئيسية في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث تم إغلاق الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، وقطع حركة السير عند تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب، مطالبين بإعادة المختطفين من غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد”.

وأوضحت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن الإضراب يأتي ضمن “أسبوع الاحتجاجات” المطالب بعودة الأسرى المحتجزين “حتى ولو كان الثمن وقف القتال وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

طلاب وأساتذة بجامعة تل أبيب يتظاهرون للمطالبة بوقف مخططات نتنياهو لاحتلال كامل غزة

وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح اليوم، في “ساحة المحتجزين” بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات.

وأعلنت من جهتها الشرطة الإسرائيلية حالة طوارئ غير تقليدية، محذرة من أي انفلات، ومنها الحرائق وكسر مساحات التظاهر أو الاشتباكات، خاصة أن هناك مظاهرات كثيرة ستقام أمام منازل رئيس الحكومة ووزرائه ونواب بارزين، في حصار كبير للقيادة السياسية بإسرائيل التي ترفض التجاوب معهم.

أسر المحتجزين يعبرون عن غضبهم

وتقول أسر المحتجزين إنهم مرعوبون على مقتل أبنائهم، وسط غضب من رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يتحدث في ظهوره الأخير عن المحتجزين القتلى الثلاثين، ويؤكدون أنهم يريدون بالإضراب والمظاهرات الكبيرة والكثيرة حول البلاد، وكسر ما أسموه بحالة اللامبالاة.

ويؤكد أهالي المحتجزين أن نتنياهو يعمل لصالح مكاسب شخصية وسياسية ضيقة.

ودعت عائلات المختطفين العديد من كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة للحضور ودعمهم في الساحة مع بقاء أبنائهم 681 يوما في الجحيم.

وأعلنت الكثير من المصانع والشركات والبلديات أنها ستسمح لموظفيها وعمالها بالانقطاع اليوم عن العمل، دعما لموقف أسر المحتجزين، رغم عدم مشاركة اتحاد العمال (الهستدروت) في الفعاليات.

وبحسب أسر المحتجزين، سيهتف ملايين الإسرائيليين اليوم، بالصوت والأقدام، في كل التقاطعات، والساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مكان: “أعيدوهم الآن!”.

عشرات الاعتقالات ومشادات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد: إن هناك عشرات الاعتقالات ومشادات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وأعلنت من جهتها الشرطة الإسرائيلية حالة طوارئ غير تقليدية، محذرة من أي انفلات، ومنها الحرائق وكسر مساحات التظاهر أو الاشتباكات، خاصة أن هناك مظاهرات كثيرة ستقام أمام منازل رئيس الحكومة ووزرائه ونواب بارزين، في حصار كبير للقيادة السياسية بإسرائيل التي ترفض التجاوب معهم.

رسالة عائلات الأسري للوزراء

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين للوزراء والنواب: يمكنكم الاختباء خلف حسابات سياسية لكنكم ستتحملون المسئولية.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين: هذا اليوم سيخلد في الذاكرة الوطنية وسنتذكر من اختار الوقوف معنا ومن أدار لنا ظهره.

نتنياهو: سنضطر لحرب بلا نهاية حتى هزيمة حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تعليقا على مظاهرات إسرائيل: من يدعون لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس سيتسببون في تكرار 7 أكتوبر، وذلك على حد قوله.

وادعى نتنياهو: إسرائيل ستضطر لخوض حرب بلا نهاية إن لم نستمر حتى هزيمة حماس.

بن غفير: الإضراب في إسرائيل محاولة لتقويض الدولة

ومن جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الإضراب الذي شهدته إسرائيل اليوم واصفا إياه بأنه جزء من سلسلة من الإضرابات التي تشجع على رفض الخدمة العسكرية منذ قبل 7 أكتوبر.

وقال بن غفير: إن المشاركين في الإضراب هم "نفس الأشخاص الذين أضعفوا إسرائيل في الماضي، ويحاولون تكرار ذلك اليوم".

وأكد أن هذا الإضراب يقوي حركة "حماس" ويؤخر جهود إعادة المختطفين، متوقعا أن يتم توجيه اللوم لاحقا إلى الحكومة الإسرائيلية.

وخلص الوزير إلى أن ما يحدث يمثل "جولة سياسية ساخرة على حساب المختطفين"، محذرا من التداعيات الأمنية والسياسية لهذه التحركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.