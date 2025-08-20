1793 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية المجانية برأس الخليج في الدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية رأس الخليج مركز شربين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1793 مواطنا.

وأكد المحافظ أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

استفاد منها، 1793 مواطنا بالكشف والعلاج

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1793 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 236 باطنة، 229 أطفال، 84 جراحة، 71 أسنان، 129 رمد، 115 نساء ونظيم أسرة، 222 جلدية، أنف وأذن 131، عظام 78.

بإجراء، 120 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر.

كما قامت القافلة بإجراء، 120 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 178، ومعمل الدم والطفيليات 200، وإحالة 13 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد 48 ندوة تثقيفية، استفاد منها 686 مترددا على القافلة.

