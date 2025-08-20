مورينيو يكشف حقيقة اقتراب نيمار من الانضمام إلى فناربخشة

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي فناربخشة التركي، حقيقة ما يتردد حول رغبته في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وسانتوس البرازيلي الحالي.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي بنهاية العام الحالي، حيث وقع عقدا لمدة موسم وحيد، وهو ما فتح الباب حول رحيله لخوض تجربة أخرى.

ونفى مورينيو في تصريحات لصحيفة "سبورت نت" البرازيلية كل الأنباء التي ربطت فناربخشة بالتعاقد مع نيمار، قائلا: "لقد كسب نيمار الكثير من الأموال في السعودية، لا أعتقد أنه سوف يهتم بفكرة اللعب في تركيا''.

فيما أشاد مورينيو بتعيين كارلو أنشيلوتي كمدير فني جديد لمنتخب البرازيل، قائلا: ''لدى منتخب البرازيل فرص عديدة في كأس العالم القادمة، مع أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للمنتخب، يمكنهم تطوير مشروع قوي وتنافسي''.

وعن فترته مع فناربخشة أتم المدرب البرتغالي: "لقد تأقلمت بشكل جيد في تركيا، كان العام الماضي فترة تعلم سريع، لكنني الآن أعرف عقلية ونظام كرة القدم التركية بشكل أفضل، هذا العام أنا أكثر استعدادًا بكثير".

مورينيو يفجر مفاجأة عن لاعب جعله مدربا أفضل

فيما كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة التركي، عن اللاعب الذي ساهم في تألقه خلال مشواره كمدرب.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مورينيو عندما سُئل في أحدث مقابلة له عن اللاعب الذي جعله أفضل في مسيرته: أجاب قائلا "ميسي"، وهو ما تسبب في إصابة المذيعة بالدهشة.

وأضاف: “في كل مرة لعبت ضده، كان يجبرني على التفكير كثيرًا وبشكل مكثف، وهو ما ساهم في جعل مسيرتي أفضل كثيرا كمدرب”.

وقاد مورينيو نادي ريال مدريد 3 سنوات أعوام 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013، استطاع أن يتوج بثلاثة ألقاب وهم كأس ملك إسبانيا والدوري والسوبر الإسباني، كما نجح المدرب البرتغالي في كسر هيمنة برشلونة المحلية بقيادة بيب جوارديولا، بعدما استطاع أن يتوج ببطولة الدوري عام 2012 برقم قياسي تاريخي وهو جمع أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة بـ100 نقطة مسجلًا أكبر عدد من الأهداف 121 هدفًا.

